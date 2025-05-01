Платье Присциллы Пресли для медового месяца: рассматриваем наряд жены короля рок-н-ролла

Присцилла и Элвис Пресли / © Getty Images

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Певец Элвис Пресли и Присцилла Болье поженились 1 мая 1967 года на церемонии, которая прошла в номере отеля Aladdin в Лас-Вегасе, заполненном цветами и свечами. Мероприятие было относительно скромным, учитывая то, что это была свадьба суперзвезды. Невеста носила платье в стиле ампир, фату и тиару.

Среди приглашенных было всего 14 гостей, а церемония состоялась утром, около 10 утра. После празднования Присцилла и Элвис улетели в Палм-Спрингс, где провели всего три дня. Частный самолет паре предоставил певец и актер Фрэнк Синатра.

Присцилла и Элвис Пресли / © Getty Images

Присцилла надела классическое белое платье-футляр с большим черным бантом на груди, которое дополнила туфлями с Т-образными ремешками и сумкой. Ее волосы были уложены у объемную прическу с начесом, а на лице был очень яркий макияж с черными стрелами.

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«Это было после нашей свадьбы, посадка на самолет, возвращение в Палм-Спрингс. Было очень естественно, что Элвис и я как бы слились воедино. Я всегда выбирала очень нарядные вещи, и они всегда, казалось, точно соответствовали тому, что было у Элвиса. Это самолет Фрэнка Синатры. Фрэнк предложил нам самолет, чтобы мы могли все скрыть и сохранить в тайне. С его стороны было очень любезно сделать это, потому что это очень помогло, потому что после свадьбы папарацци определенно преследовали нас. Мы прощались с некоторыми друзьями, которые были там в Вегасе, и готовились сесть в самолет. Это было приятным подарком для нас», — сказала она в видео для издания Vogue.

Затем пара отправилась в свой дом Грейсленд, где провели несколько недель в тишине и уединении.