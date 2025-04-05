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- Шоу-бизнес
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Платье с большим цветком: звезда супергеройского фильма скопировала образ Селены Гомес
Бренд Magda Butrym стал очень популярным среди знаменитостей и увидеть наряды этой марки можно на многих звездах.
Особенно полюбила платья с цветами от этого бренда Селена Гомес - известная певица, актриса и предпринимательница.
Однажды в платье оттенка сливочного масла 32-летняя звезда посетила церемонию вручения премии Virtuosos Awards, которая прошла в рамках Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре. Наряд Селены был коротким и лаконичным, но в зоне бедер его украшала рюша с большим цветком из ткани. Такой декор делал образ более интересным и романтичным.
Точно в таком же платье, но насыщенного красного цвета, в свет вышла звезда супергеройских фильмов Ханна Джон-Кеймен. Она посетила в этом наряде CinemaCon в Лас-Вегасе.