Платье с большим цветком: звезда супергеройского фильма скопировала образ Селены Гомес

Ханна Джон-Кеймен / © Getty Images

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Особенно полюбила платья с цветами от этого бренда Селена Гомес - известная певица, актриса и предпринимательница.

Однажды в платье оттенка сливочного масла 32-летняя звезда посетила церемонию вручения премии Virtuosos Awards, которая прошла в рамках Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре. Наряд Селены был коротким и лаконичным, но в зоне бедер его украшала рюша с большим цветком из ткани. Такой декор делал образ более интересным и романтичным.

Селена Гомес / © Associated Press

Точно в таком же платье, но насыщенного красного цвета, в свет вышла звезда супергеройских фильмов Ханна Джон-Кеймен. Она посетила в этом наряде CinemaCon в Лас-Вегасе.

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Ханна Джон-Кеймен / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press Селена Гомес / © Associated Press Селена Гомес / © Associated Press Селена Гомес / © Associated Press Селена Гомес / © Getty Images Селена Гомес / © Associated Press Селена Гомес / © Associated Press Селена Гомес / © Associated Press Селена Гомес / © Associated Press Селена Гомес / © Getty Images Селена Гомес / © Associated Press Селена Гомес / © Associated Press © Associated Press © Associated Press Селена Гомес / © Getty Images © Getty Images © Getty Images Селена Гомес / © Associated Press © Associated Press Селена Гомес / © Getty Images