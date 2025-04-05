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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
159
Время на прочтение
1 мин

Платье с большим цветком: звезда супергеройского фильма скопировала образ Селены Гомес

Бренд Magda Butrym стал очень популярным среди знаменитостей и увидеть наряды этой марки можно на многих звездах.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ханна Джон-Кеймен

Ханна Джон-Кеймен / © Getty Images

Особенно полюбила платья с цветами от этого бренда Селена Гомес - известная певица, актриса и предпринимательница.

Однажды в платье оттенка сливочного масла 32-летняя звезда посетила церемонию вручения премии Virtuosos Awards, которая прошла в рамках Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре. Наряд Селены был коротким и лаконичным, но в зоне бедер его украшала рюша с большим цветком из ткани. Такой декор делал образ более интересным и романтичным.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Точно в таком же платье, но насыщенного красного цвета, в свет вышла звезда супергеройских фильмов Ханна Джон-Кеймен. Она посетила в этом наряде CinemaCon в Лас-Вегасе.

Ханна Джон-Кеймен / © Getty Images

Ханна Джон-Кеймен / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

© Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

© Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
159
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