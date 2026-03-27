В Киеве, в кинотеатре «Оскар», состоялась громкая гала-премьера молодежной криминальной драмы «Скамер» режиссера Дмитрия Ефремова. Мероприятие посетили участницы разных сезонов реалити-шоу «Холостяк», которые продемонстрировали стильные образы.

Победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая, которая сыграла свою дебютную роль в этом фильме, предстала в черном платье макси с глубоким декольте.

Екатерина Лозовицкая/Фото Александр Гоменюк

Финалистка 14-го сезона «Холостяк» Анастасия Половинкина позировала в дерзком образе total black. На ней был кожаный жакет, из которого выглядывал бюстгальтер, асимметричная юбка, чулки и остроносые босоножки.

Анастасия Половинкина/Фото Александр Гоменюк

Участница 14-го сезона проекта Ирина Пономаренко появилась в черной косухе, кружевном боди, черных брюках и обуви.

Ирина Пономаренко/Фото Александр Гоменюк

На ивент пришли и их коллеги из 14-го сезона: на Ирине Кулешиной был жакет с прорезанными рукавами, лосины и туфли с прозрачными вставками и на шпильках, на Оксане Шанюк — кожанка, топ с пикантным декольте и брюки, а на Яне Андриенко — платье миди и обувь на грубой подошве.

Ирина Кулешина, Оксана Шанюк, Анастасия Половинкина и Яна Андриенко/Фото Александр Гоменюк

Присутствовали и девушки из «Холостяка-13». Алина Пухальская сочетала в своем аутфите черный топ и красные широкие брюки, а Ксения Щербач была в асимметричном платье с откровенным декольте, перьями и воротником-накидкой.

Алина Пухальская, Екатерина Лозовицкая и Ксения Щербач/Фото Александр Гоменюк

Фильм «Скамер» уже на экранах украинских кинотеатров.