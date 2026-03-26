Платье с эффектом "голого" тела: актриса Элизабет Дебики ошеломила образом

Ее наряд был из коллекции осень-зима 2026, которую совсем недавно презентовали в Париже.

Элизабет Дебики

Элизабет Дебики / © Getty Images

Элизабет Дебики, которая прославилась благодаря сериалу «Корона», посетила галавечер посвященный новой выставке «Скиапарелли: Мода становится искусством», которая представлена в музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Актриса выбрала необычное платье от Schiaparelli с высокой горловиной и без рукавов, но с оригинальным принтом, который имитировал обнаженное тело. Эта оптическая иллюзия на трикотажном платье привлекала внимание и делала образ актрисы несомненно эффектным.

Дебики дополнила лук также большими золотыми серьгами, браслетом и элегантными туфлями с открытой пяткой. Волосы актриса собрала в высокую прическу, которая демонстрировала ее длинную шею, а волосы не отвлекали от принта на платье.

Кстати, оптическая иллюзия касалась в этом образе не только платья, но и украшений, ведь особенность бренда Schiaparelli в том, что они умело экспериментируют с подобными вещами. Серьги актрисы были в виде губ с пирсингом, а браслет украшен глазом.

