Платье с огромным пуделем, "голое" и образ в стиле спорт-шик: три новых "безумных" выхода Джулии Фокс

Она уже зарекомендовала себя как эпатажная звезда стритстайла, поскольку ни один образ девушки нельзя назвать обычным.

Модель и актриса Джулия Фокс активно появляется на публике, и ее образы с каждым разом все более откровенны. Звезда стритстайла не боится меняться, показывать свое тело и следовать трендам.

Во время Недели моды в Нью-Йорке Джулия активно выходила в свет, демонстрируя "сумасшедшие" образы от молодых дизайнеров, с которыми сотрудничает.

Например, на днях девушка посетила показ дизайнера и художника Елены Велес. Ее работы известны нетрадиционным подходом к моде. Джулия выбрала для показа прозрачное белое платье, через которое просвечивалась ее грудь, шубу и "волосатые" мюли. В руке модель держала сумку, а вот на лице сделала яркий макияж.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Немного ранее модель появилась на публике в том же наряде, но сочетала его с другой обувью - сапогами довольно странного дизайна, поскольку на них были черные кнопки.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Также Фокс продемонстрировала на улицах Нью-Йорка розовый наряд - платье без бретелек, расшитое пайетками. Спереди наряд украшал огромный белый пудель. Лук дополнили туфли на невероятно высоких платформах, а также "мокрая" укладка. Что выглядело немного странно, так это зона декольте, поскольку платье было уж слишком тесным и смотрелось на Джулии не очень хорошо. Но, вероятно, у ее стилиста была именно такая задумка.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

И третий образ модели - это наряд в стиле спорт-шик. Она сочетала свободную футболку с сетчатым передом и спортивные шорты, напоминающие те, которые носят баскетболисты. Белья под футболкой у Фокс не было, а ее макияж был выполнен в красной гамме. Даже волосы она покрасила специальной временной краской в красный цвет.

Завершали наряд сумка-мешок и лакированные сапоги. Этот наряд она выбрала для показа Willy Chavarria, проводимого во время Недели моды в Нью-Йорке 15 февраля.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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