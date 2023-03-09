Платье с разрезом, плащ с колосьями и золотая корона: роскошные образы Оли Поляковой на благотворительном концерте в Киеве

Оля Полякова вчера, 8 марта, выступила с двумя благотворительными концертами в КВЦ "Парковый". Она презентовала новую программу "Все будет хорошо", которая состоит только из украиноязычных песен. Часть средств от продажи билетов артистка передаст на закупку дронов и пикапов для военных под Бахмутом.

Прессслужба

Прессслужба

Режиссером шоу выступил Герман Ненов.

Обновленную программу первыми увидели военные, медики, волонтеры и работники ГСЧС, для которых вход был бесплатным.

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Главной темой программы является война. На большом экране большинство песен сопровождалось щемящим видеорядом с фронта, историями наших защитников и ужасающими кадрами разрушений гражданских домов.

Прессслужба

Прессслужба

В репертуаре Поляковой теперь нет русскоязычных композиций – их перевели на украинский. Эти песни трансформировались музыкально и идейно. Теперь в треке "Шльопки" Оля в юмористически-саркастической форме высмеивает "орков, чьи пятки разлетелись по грядкам". "Лед тронулся" теперь называется "Рай на землі", "Длинноногое счастье" – "Чарівні очі", а "Номер 1" артистка поет об украинских защитниках.

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Песню "Тримай її" Полякова посвятила медикине Оксане Баландиной, потерявшей обе ноги во время обстрела, и ее мужу. Партию скрипки в композиции исполнил военный скрипач Моисей Бондаренко, прославившийся своей игрой на музыкальном инструменте в горячих точках.

В этот вечер на сцену к Оле вышел легендарный морпех и защитник Мариуполя Михаил Дианов. Он поблагодарил всех украинцев за ежедневный труд, преданность и поддержку ВСУ.

Михаил Дианов и Оля Полякова/Прессслужба

Оля Полякова и Михаил Дианов/Прессслужба

В ходе концерта Полякова продемонстрировала несколько роскошных образов. Сначала она предстала перед публикой в длинном платье, состоявшем из бежево-золотого корсета и белой юбки с разрезом до бедра. Ее голову украшала золотая корона.

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Нежный аутфит певица дополнила укладкой с локонами и красивым макияжем.

Прессслужба

Прессслужба

Затем звезда надела сверху белый плащ без рукавов, расшитый символическими золотыми колосьями пшеницы. В руки Оля взяла золотой меч, демонстрируя сильную, несгибаемую и свободную украинку.

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Далее Полякова продемонстрировала эффектный образ в золотом мини-платье с бахромой спереди, доспехами на руках и ногах. Лук она дополнила золотистым головным убором в виде крыльев и босоножками на высоком каблуке.

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Напомним, с новой программой "Все будет хорошо" Оля Полякова отправится во всеукраинский тур, который стартует с концертов в Днепре и Каменском 11 и 12 марта.

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

Прессслужба

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