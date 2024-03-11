Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Платье-смокинг, топ-нагрудник и пиджак с драконами: 3 самых эффектных образа мужчин на красной дорожке

Платье-смокинг, топ-нагрудник и пиджак с драконами: 3 самых эффектных образа мужчин на красной дорожке

Юджин Ли Янг / Фото: Associated Press

Благодаря своим нарядам наши герои были в центре внимания мероприятия.

В Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения наград американской киноакадемии "Оскар" и послеоскаровская вечеринка Vanity Fair. На красных дорожках свои лучшие наряды демонстрировали не только звездные красавицы. Мужчины тоже выглядели эффектно. Рассмотрим самые эпатажные мужские луки.

Самый изысканный образ на красной дорожке кинопремии из мужчин продемонстрировал американский кинорежиссер, актер и интернет-знаменитость Юджин Ли Янг.

Юджин Ли Янг / © Associated Press
Юджин Ли Янг / Фото: Associated Press

Он предстал перед публикой в красном платье-смокинге с пышной юбкой и драматическим шлейфом. Свой аутфит Янг дополнил колье и кольцами.

Юджин Ли Янг / © Associated Press
Юджин Ли Янг / Фото: Associated Press

Наряд Юджина напомнил нам образ Билли Портера из "Оскара-2019" в черном бархатном платье-смокинге.

Гамбл Луканга выбрал для своего появления на "Оскаре" бархатный костюм темного оттенка цвета фуксии, пиджак которого был украшен вышитыми бисером и блестками золотыми восточными драконами. Обут он был в бархатные черные лоферы.

Гамбл Луканга / © Getty Images
Гамбл Луканга / Фото: Getty Images

А шотландский актер руандийского происхождения Шути Гатва привлек к себе внимание на афтепати премии топом-нагрудником цвета металлик, который обнажал его живот. Верх он скомбинировал с черными брюками клеш со стрелками и черными лакированными туфлями.

Шути Гатва / © Getty Images
Шути Гатва / Фото: Getty Images

Кстати, подобные нагрудники стали настоящим трендом в прошлом году. Многие знаменитые красавицы демонстрировали сексуальные аутфиты в похожих топах.

Читайте также:

Фильм 20 дней в Мариуполе получил Оскар! Подробности вручения премии Оскар-2024

Фильм 20 дней в Мариуполе получил Оскар! Подробности вручения премии Оскар-2024

Похожие темы:

Следующая публикация