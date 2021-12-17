Платье-тюльпан и туфли на платформе: Лили Коллинз на премьере сериала "Эмили в Париже"

Актриса очаровала необычным платьем, которое очень напомнило нам цветок.

22 декабря на Netflix состоится премьера второго сезона комедийного сериала "Эмили в Париже", где главную роль сыграла актриса Лили Коллинз. В сериале рассказывается об американке, которая переезжает по работе в Париж, заводит там новых друзей и ищет любовь. В прошлом году этот сериал покорил сердца поклонников милой героиней, забавной историей, парижским шармом (ведь действительно снимался во Франции) и невероятными нарядами главной героини, которая постоянно появлялась только в брендовых луках.

Лили, видимо, решила от своей экранной героини не отставать и очаровать поклонников новым образом, который выбрала для премьерного показа первых серий сериала, состоявшегося в кинотеатре Edition, в Западном Голливуде. Она надела короткое платье-тюльпан с объемными рукавами от бренда Valentino, которое было создано для осенней кутюрной коллекции 2021 года.

Лили Коллинз / Getty Images

На мини Лили был интересный абстрактный принт, а также элементы вышивки пайетками. Дополнила она этот образ высокой прической с черным бантом, насыщенным макияжем, черными колготками и туфлями на высокой платформе тоже от Valentino.

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