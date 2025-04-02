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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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1068
Время на прочтение
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Платье за 600 долларов, которое просвечивалось: Кэти Холмс подвел наряд на красной дорожке

Несмотря ни на что Кэти в этом платье выглядела сногсшибательно.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кэти Холмс

Кэти Холмс / © Associated Press

46-летняя Кэти Холмс, которая также является и театральной актрисой, посетила премьеру мюзикла «Гленгарри Глен Росс» на Бродвее. Мероприятие прошло в театре Palace в Нью-Йорке и сопровождалось красной дорожкой.

Кэти надела на это мероприятие черное платье от бренда Aflalo. Оно было однотонным, обтягивающим и с высокой горловиной. Спина при этом у него была открытой. Но платье немного подвело Холмс, ведь из-за ярких вспышек камер оно просвечивалось.

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Стоимость такого платья составляет 600 долларов.

Образ Кэти дополнила красным клатчем от Metier London, а также мюлями черного цвета с открытыми пальцами от бренда Jude.

Ранее на премьеру на Бродвее Холм тоже надела черное лаконичное платье, но совершенно другого фасона. В тот раз на ней был лук от Khaite из коллекции весна-лето 2025.

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс с мамой Кейтлин / © Getty Images

Кэти Холмс с мамой Кейтлин / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © East News

Кэти Холмс / © East News

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

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