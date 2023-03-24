Платья-водолазки, сумки-рыбки и огромные шубы: 5 необычных и стильных образов этой недели

Мы собрали пять самых интересных луков, которые достойны того, чтобы посмотреть на них еще раз.

На этой неделе звездные красавицы продемонстрировали несколько оригинальных и довольно необычных нарядов от знаменитых и малоизвестных брендов.

Хайди Клум

Немецкая супермодель посетила церемонию Fashion Trust US Awards, прошедшую во вторник вечером в Лос-Анджелесе. Для мероприятия Хайди выбрала необычное серебристое платье с бантом от бренда Kate Barton, а вот дополнила ее лук креативная сумка в виде аквариума с рыбкой.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Милена Смит

Испанская актриса выбрала нестандартное платье - это был черный наряд с имитацией портупеи спереди. Также она надела топ-бандо на грудь и завершила лук ботинками с 3D-цветами.

Милена Смит / Фото: Getty Images

Элизабет Мари Шевалье

Американская модель Playboy, звезда Instagram и OnlyFans вышла в свет в провокационном луке, ведь надела черное мини-платье со стразами, которое роскошно просвечивалось от вспышек фотокамер.

Элизабет Мари Шевалье / Фото: Getty Images

Деми Мур

Актриса в свои 60 лет тоже отдала предпочтение эффектному платью. На Fashion Trust US она появилась в зеленом платье и огромной шубе от бренда Givenchy.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Флоренс Пью

Удивила нарядом и актриса Флоренс Пью, ведь пришла на премьерный показ фильма в кокетливом платье от Valentino.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

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