Платья-жакеты, бюстгальтер с камнями и перья: рассматриваем эффектные образы участниц "Холостяка-14"

Сегодня, 26 декабря, в эфире СТБ состоится одиннадцатый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-14", и мы узнаем, кто из участниц заполонил сердце главного героя Тараса Цимбалюка.

А пока предлагаем вспомнить, в каких образа участницы проекта предстали перед главным героем, когда он им вручил розы.

Ирина Пономаренко продемонстрировала нежный образ во всем белом. На ней было платье-жакет, украшенное белыми перьями-боа на одном рукаве и манжете. Наряд она скомбинировала с кружевными колготами и белыми слингбэками на шпильках.

У девушки была собрана элегантная прическа с выпущенными спереди прядями и макияж с черными стрелками.

Надин Головчук предстала в сером полосатом костюме, который состоял из жакета оверсайз и мини-юбки. Жакет она надела на роскошный топ-бюстгальтер из камней. Обута она была в босоножки цвета металлик.

Распущенные волосы и мейкап с серебряными тенями завершили аутфит Надин.

Анастасия Половинкина выбрала черное платье-жакет приталенного силуэта с фатиновой тканью на плечах и в качестве юбки, а также черные лакированные остроносые босоножки.

Участнице сделали собранную прическу с челкой и нежный макияж.