Платья, золотые доспехи и яркий маникюр: мужские образы на красной дорожке Met Gala

Бал Института костюма в этом году порадовал количеством звезд, которые блистали на красной дорожке в роскошных образах. Наблюдать за мужчинами было куда интереснее, чем за женщинами, ведь они пестрили смелыми нарядами как никогда.

Самое ожидаемое фэшн-событие года Met Gala – это настоящий подиум, на котором звезды соревнуются за звание самой эффектной красотки на красной дорожке.

Хвастаются своими лучшими нарядами на Бале Института костюма не только женщины, но и мужчины. Следует признать, что некоторые из них выглядели даже намного роскошнее женщин. Они не стеснялись в выборе цветов, фасонов и силуэтов. Особое внимание сильная половина человечества уделила аксессуарам и своему маникюру.

Предлагаем рассмотреть самые эпатажные и яркие аутфиты мужчин на красной дорожке Met Gala.

Американский хип-хоп-исполнитель – 37-летний Кид Кади, выбрал для вечера лук от Louis Vuitton. На нем был голубой плюшевый свитшот, длинная юбка из клеенки с разноцветным принтом и черные брюки.

Кид Кади / Associated Press

Наряд он дополнил салатово-голубыми кедами и блестящей фигуркой, которая висела на массивной цепочке на шее. Волосы он покрасил в салатовый цвет и сделал насыщенный макияж смоки-айс. Голубой маникюр завершил образ артиста.

Австралийский певец – 26-летний Трой Сиван, появился перед публикой в черном платье от Altu длины макси с вырезами по боках. Наряд обнажал верхнюю часть торса артиста. Платье он сочетал с черными ботинками на экстремально высокой квадратной платформе.

Трой Сиван / Associated Press

Шею он украсил изящным бриллиантовым ожерельем, а руку – черным ремешком.

Трой Сиван / Associated Press

Королем Бала Института костюма, без сомнений, можно назвать провокационного американского 22-летнего рэпера - Lil Nas X. Музыкант продемонстрировал на красной дорожке сразу три образа, продуманных до деталей. Сначала он появился в огромной бежевой бархатной мантии от Versace с блестящей вышивкой и шлейфом.

Lil Nas X / Associated Press

Ее рэперу помогли снять два охранника. Под ней Lil Nas X оказался одет в золотых доспехах, в которых был похож на современного рыцаря.

Lil Nas X / Associated Press

Образ музыканта дополнили золотые серьги и стрелки.

Lil Nas X / Associated Press

Затем к нему вновь подошли телохранители и сняли с него доспехи. Рэпер продемонстрировал свой третий лук – роскошный обтягивающий комбинезон на молнии, расшитый блестками, пайетками и бисером. Его шею украшал золотой чокер Versace.

Lil Nas X / Associated Press

Обут знаменитость был в черные ботинки на грубой подошве. Золотой маникюр гармонично завершил лук рэпера.

27-летний американский актер Пит Дэвидсон сочетал в своем аутфите классические цвета. На нем было черное платье миди от Thom Browne, из-под которого выглядывал белый воротник рубашки, и белый элегантный пиджак с черной окантовкой.

Пит Дэвидсон / Associated Press

К наряду она надел черные туфли и черные высокие носки. В качестве украшений знаменитость выбрал бриллиантовое ожерелье и ожерелье с красными камнями. На глазах были черные очки.

32-летний американский рэпер - A$AP Rocky – решил привлечь к себе внимание образом, который на время локдауна стал очень близким для многих людей. Он вышел замотанный в пестрое лоскутное одеяло ERL.

A$AP Rocky / Associated Press

А 25-летний актер Тимоти Шаламе на Met Gala пришел в двубортном пиджаке Haider Ackermann с контрастными лацканами, из-под которого выглядывала белая водолазка, и в белых брюках на резинке внизу, которые были присобраны у края длинных белых носков. Создавалось ощущение, что Тимоти просто заправил брюки в носки.

Тимоти Шаламе на Met Gala 2021 / Associated Press

Наряд он дополнил белыми конверсами. А брюки украсил платиновыми бриллиантовыми брошами Cartier.

Колумбийский певец в стиле реггетон - 36-летний J Balvin, блистал перед камерами в черном костюме с пестрыми цветочными аппликациями от Moschino. К нему артист надел такую же балаклаву-маску. Образ он дополнил черными ботинками на грубой подошве и множеством серебряных цепей на шее с большим медальоном-смайликом.

J Balvin / Associated Press

Британский автогонщик, семикратный чемпион мира Формулы-1 – 36-летний Льюис Хэмилтон, надел на церемонию Met Gala черный костюм и экстравагантную белую прозрачную рубашку с небольшим кружевным шлейфом, который был похожа больше на фату, использованную не по назначению.

Льюис Хэмилтон / Associated Press

Наряд он дополнил черными туфлями с квадратными носками и бриллиантовыми лаконичными серьгами в ушах.

Бруклин Бекхэм надел на красную дорожку классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук. Акцент он сделал на обуви. Он был в грубых кожаных ботинках с массивной платформой.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Associated Press

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