Плавала на леопардовом матрасе: Хейли Бибер в розовом бикини продемонстрировала упругие ягодицы

Американская модель и жена Джастина Бибера показала фото с отдыха.

Хейли Бибер показала подписчикам в Instagram снимок с отдыха. Модель наслаждалась жарким днем в бассейне. Она плавала на леопардовом матрасе и ныряла.

Одета Хейли Бибер была в розовое бикини на завязках. На фото манекенщица продемонстрировала свою соблазнительную упругую пятую точку.

Хейли Бибер / Фото: Instagram Хейли Бибер

Девушка решила не снимать золотые украшения – серьги и кольцо. Свой лук она дополнила длинным белым маникюром.

Бибер также показала свою природную красоту, ведь была без макияжа на лице.

Напомним, своими ягодицами похвасталась также британская телезвезда Хлоя Ферри и ее подруга. Женщины релаксировали в джакузи под открытым небом.

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