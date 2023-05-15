Плавала на леопардовом матрасе: Хейли Бибер в розовом бикини продемонстрировала упругие ягодицы

Американская модель и жена Джастина Бибера показала фото с отдыха.
Хейли Бибер показала подписчикам в Instagram снимок с отдыха. Модель наслаждалась жарким днем в бассейне. Она плавала на леопардовом матрасе и ныряла.
Одета Хейли Бибер была в розовое бикини на завязках. На фото манекенщица продемонстрировала свою соблазнительную упругую пятую точку.
Девушка решила не снимать золотые украшения – серьги и кольцо. Свой лук она дополнила длинным белым маникюром.
Бибер также показала свою природную красоту, ведь была без макияжа на лице.
Напомним, своими ягодицами похвасталась также британская телезвезда Хлоя Ферри и ее подруга. Женщины релаксировали в джакузи под открытым небом.
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