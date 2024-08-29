Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Плавала на яхте, готовила и собирала пазлы: Синди Кроуфорд показала, как провела лето

Плавала на яхте, готовила и собирала пазлы: Синди Кроуфорд показала, как провела лето

Фото: Instagram Синди Кроуфорд

Звезда 90-х решила подвести итоги лета-2024.

58-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – опубликовала в своем Instagram серию снимков, в которых показала, чем занималась этим летом.

(листайте фото вправо)

Она проводила много времени с мужем Рэнди Гербером – они летали на отдых, катались на яхте и сапбордах. Также Синди готовила свои любимые блюда, собирала большие пазлы, встречалась с друзьями. "Спасибо за еще одно замечательное лето. До следующего года...", - подписала фото звезда.

© Instagram Синди Кроуфорд
Фото: Instagram Синди Кроуфорд

А на некоторых снимках Кроуфорд позировала совсем без макияжа.

© Instagram Синди Кроуфорд
Фото: Instagram Синди Кроуфорд
© Instagram Синди Кроуфорд
Фото: Instagram Синди Кроуфорд

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд поддержала сборную США на Олимпиаде-2024.  Она прилетела на торжественное открытие Олимпийский игр вместе со своей дочерью – моделью Кайей Гербер.

© Instagram Синди Кроуфорд
Фото: Instagram Синди Кроуфорд

Читайте также:

Опра Уинфри публично покаялась из-за пропаганды диет на телевидении

Опра Уинфри публично покаялась из-за пропаганды диет на телевидении

Похожие темы:

Следующая публикация