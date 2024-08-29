Плавала на яхте, готовила и собирала пазлы: Синди Кроуфорд показала, как провела лето

58-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – опубликовала в своем Instagram серию снимков, в которых показала, чем занималась этим летом.

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Она проводила много времени с мужем Рэнди Гербером – они летали на отдых, катались на яхте и сапбордах. Также Синди готовила свои любимые блюда, собирала большие пазлы, встречалась с друзьями. "Спасибо за еще одно замечательное лето. До следующего года...", - подписала фото звезда.

Фото: Instagram Синди Кроуфорд

А на некоторых снимках Кроуфорд позировала совсем без макияжа.

Фото: Instagram Синди Кроуфорд

Фото: Instagram Синди Кроуфорд

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд поддержала сборную США на Олимпиаде-2024. Она прилетела на торжественное открытие Олимпийский игр вместе со своей дочерью – моделью Кайей Гербер.

Фото: Instagram Синди Кроуфорд

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