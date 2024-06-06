Плавала со скатами и загорала: девушка Леонардо Ди Каприо показала фото с отдыха

Где и с кем отдыхала, модель не рассказала.

7 июня итальянская модель и возлюбленная Леонардо Ди Каприо – Виттория Черетти – отпразднует 26-летие. Однако она не стала ждать дня рождения и уже отправилась в отпуск, а фото оттуда показала в своем Instagram.

Девушка позировала на берегу океана на закате, а также в длинном полосатом платье с обнаженной спиной. Место отдыха Виттория не указала, как и то, с кем проводит отпуск.

instagram.com/vittoria

А чтобы получить незабываемые впечатления, модель поплавала под водой в компании большой стаи морских скатов.

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"Праздничная неделя", - написала Черетти под снимками, имея в виду неделю до своего дня рождения.

К слову, Виттория – успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. О ее романе с известным актером стало известно в конце лета 2023-го, но ни она, ни Леонардо не подтверждают слухи об их связи.

Напомним, ранее Виттория Черетти в бикини позировала на берегу океана. Итальянка отдыхала в экзотическом месте.

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