Плавали на розовом матрасе: Дэмиан Херли с девушкой на отдыхе в Портофино

В Италии 21-летнего Дэмиана Херли уже несколько раз сфотографировали фотографы в компании неизвестной рыжеволосой девушки. В этот раз они вместе плавали в море на розовом матрасе. Парень был в солнцезащитных очках, как и его подруга.

Дэмиан Херли / Фото: Getty Images

Не известно в каких отношениях Дэмиан пребывает с этой незнакомкой, но на пляже их фотографируют вместе не впервые. Днем ранее пару запечатлели во время отдыха на берегу.

Дэмиан Херли / Фото: Getty Images

Дэмиан - британский актер и модель, он сын актрисы Элизабет Херли и американского бизнесмена Стива Бинга. Иногда он выходит со своей матерью в свет, посещая различные светские мероприятия.

Дэмиан Херли / Фото: Getty Images

Кстати, родился Дэмиан в Портлендской больнице в Лондоне, там, где появлялись на свет дети многих членов королевской семьи, начиная от Сары Йоркской и заканчивая Меган Маркл.

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