Плавали на яхте и вкусно ели: Хейли Бибер показала кадры из отпуска

Плавали на яхте и вкусно ели: Хейли Бибер показала кадры из отпуска

Звездные супруги отдохнули в Греции.

Хейли Бибер провела небольшой отпуск вместе с мужем и поделилась в Instagram несколькими фотографиями. Как сообщает Daily Mail, пара тратила по 1000 фунтов стерлингов за ночь в пятизвездочном отеле Calilo на Иосе, наслаждалась роскошными видами, вкусной едой и романтическими вечерами только вдвоем.

Хейли и Джастин Бибер / Instagram Хейли Бибер

Хейли, конечно же, показала фотографии, где позировала в купальнике на водном мотоцикле, а также кадры с их прогулки по городу. И демонстрировала снимки еды - в отпуске они с Джастином ни в чем себе не отказывали.

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

Супруги уже вернулись в Лос-Анджелес, но воспоминания о прекрасном отдыхе продолжают греть душу Хейли.

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

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