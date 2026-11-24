Даниэль Партон / © Associated Press

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Даниэль Партон появилась на церемонии CMA Awards 2026 в бело-золотом платье. Это был наряд длины «миди» с длинными рукавами и глубоким декольте. Платье украшали кристаллы, бусины и бахрома из бисера на юбке.

Даниэль рассказала изданию Taste of Country, что это платье изначально было создано специально для Долли, однако у её тёти так и не представилась возможность надеть это платье.

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«На самом деле платье было создано для Долли к песне Light of a Clear Blue Morning, которая только что получила номинацию на премию „Грэмми“», — рассказала она. «Она его примерила. Очевидно, что ей так и не удалось надеть его по тому случаю, для которого платье было создано. Так что теперь у меня будет возможность надеть его в знак уважения к ней. Разве это не трогательно?»

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Даниэль дополнила образ золотыми сапогами, которые гармонировали с дизайном платья, и гламурными серьгами с камнями. Женщина пришла на мероприятие, поскольку её тёте на церемонии CMA Awards 2026 была посмертно присуждена специальная награда.

Даниэль Партон / © Associated Press

В октябре наследники Доли назначили Даниэль новой амбассадоркой бренда. В трогательном видео в Instagram Даниэль призналась, что она «бесконечно благодарна за возможность помогать сохранять наследие» своей тети. По её словам, это наследие имеет огромное значение не только для их семьи, но и для многочисленных поклонников Долли.

«Как и для многих из вас, её утрата изменила что-то во мне. Она заставила меня задуматься об историях, ценностях и уроках, которые она оставила после себя, а также об ответственности нашей семьи за сохранение всего этого», — сказала в видео Даниэль.

Даниэль — дочь младшего брата Долли — Бобби Ли Партона и его жены Дорис Максин Ноланд.

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«Да, Долли Партон была моей тётей, но для меня она навсегда останется тётей Гренни», — сказала Даниэль. «Она очень нас любила, верила в большие мечты и всегда поощряла меня находить свой путь в этом мире».

Долли Партон / © Associated Press

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