Плохие новости: итальянская модель Бьянка Балти рассказала, что у нее диагностировали рак

Итальянская супермодель Бьянка Балти шокировала поклонников новостью о том, что больна раком.
40-летняя топ-модель обратилась в больницу из-за боли внизу живота. Врачи провели Бьянке обследование и вынесли неутешительный вердикт - рак яичников 3-й стадии.
Балти не стала скрывать это от своих подписчиков и поделилась информацией в Instagram, а также поделилась кадрами из больницы.
"В прошлое воскресенье я обратилась в отделение неотложной помощи и узнала, что у меня болит низ живота из-за рака яичников 3С стадии. Это была неделя, полная страха, боли и слез, но в основном любви, надежды, смеха и силы.
(посмотрите на эти фотографии, чтобы убедиться, ха-ха)
(листайте фото вправо)
Мне предстоит долгий путь, но я знаю, что справлюсь. Для себя, моих близких (мои дочери в самом верху списка) и всех вас, кому нужна сила, вы можете одолжить ее у меня, потому что у меня ее полно.
Жизнь случается, дайте ей повод.
Пока что рак дал мне шанс обрести красоту, несмотря на жизненные препятствия", - написала Балти и показала снимки, как проходит различные процедуры в больничной палате.
Два года назад Бьянка Балти перенесла профилактическую двойную мастэктомию, после того как выяснилось, что у нее генетическая мутация Brca1, что увеличивает риск заболеть раком груди или яичников (или и тем, и другим). При этом она не стала удалять яичники.
В Instagram Балти поддержали ее друзья и коллеги-модели, написав ей много теплых пожеланий.
"О, Би❤️посылаю тебе так много любви и силы", - Джиджи Хадид.
"Ты просто потрясающая!!! У тебя это есть. ❤️ думаю о тебе, милая!!", - Коко Роша.
"Посылаю любовь", - Жасмин Тукс.
"Посылаю тебе много любви", - Роми Стридж.
У Бьянки две дочери - Матильда Лучиди, которая родилась в 2007 году, когда Бьянка была замужем за ассистентом фотографа Кристианом Лучиди. И Миа Макрэй, родилась в 2015 году от второго мужа Балти Мэттью Макрея.
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