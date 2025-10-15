Плюс один Лабубу в коллекцию: Дэвид Бекхэм рассмешил поклонников именной игрушкой-брелоком

Дэвид Бекхэм / © Associated Press

50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм дополнил свою коллекцию Лабубу — милых мягких игрушек-брелоков, хитов сезона весна-лето 2025. Своего «плюшевого монстра» он показала в Instagram.

Лабубу / © Instagram Дэвида Бекхэма

Это игрушка создана в цветах команды Manchester United — красном и белом, за которую когда-то играл спортсмен. На шапке — герб команды, а на футболке — номер и фамилия экс-футболиста. Кто подарил Дэвиду этого Лабубу, он не написал. Однако, напомним, что первого монстра ему презентовала дочь Харпер и он сразу повесил игрушку на свою сумку.

Отметим, Лабубу (Labubu) — зверь с заячьими ушами и зубастой улыбкой, существо из серии The Monsters, созданное художником Кассингом Лунгом из Гонконга. Игрушку выпустила китайская компанию Pop Mart, и она быстро стала популярной и украшает сумки модниц по всему миру. Несмотря на то, что они появились еще в 2015 году, популярность этого пушистого существа с острыми зубами резко возросла после того, как в апреле 2024 года участница группы Blackpink Лиса поделилась своими фотографиями с Лабубу.

Теперь обладателями таких мягких игрушек стали Мэрайя Кэри, Шер, и даже теннисистка Наоми Осака.