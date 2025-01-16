По дороге в школу: топ-модель Кэндис Свэйнпоул со своими сыновьями снялась для глянца

36-летняя южноафриканская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Кэндис Свэйнпоул – приняла участие в съемках для глянцевого журнала. В фотосете для британского Vogue она снялась со своими двумя сыновьями: 8-летним Анаком и 6-летним Ариэлем.

На фото они запечатлены по дороге в школу.

instagram.com/candiceswanepoel

instagram.com/candiceswanepoel

Кэндис позирует в топе, широких джинсах и лимонном длинном кардигане, в тон которому она подобрала платок на голову – весь ее лук от Gucci. Мальчики одеты в школьную форму, состоящую из светлых брюк и темно-синих джемперов.

instagram.com/candiceswanepoel

instagram.com/candiceswanepoel

Отметим, отцом детей Кэндис является бывший возлюбленный модели – манекенщик Герман Николи, с которым они разорвали отношения в 2018 году, после 12 лет вместе.

Ранее, напомним, эффектная Кэндис Свэйнпоул в красном нижнем белье позировала на балконе в Нью-Йорке. Модель примерила красивый образ в новой рекламе.

Фото: Instagram Кэндис Свэйнпоул

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