"По дороге я плакала, практически выла": Ксения Мишина рассказала, как и почему уехала из Украины

"По дороге я плакала, практически выла": Ксения Мишина рассказала, как и почему уехала из Украины

Актриса вместе с сыном находится в Европе.

Украинская актриса и "Холостячка" Ксения Мишина вместе с сыном Платоном уехала из Украины в Бельгию. Там ее ждала работа, контракт она заключила еще до войны. В своем Instagram звезда рассказала, как уезжала из Украины, и о том, что чувствовала, а также призналась, что мечтает вернуться.

"Признаюсь. Впервые такую ​​сильную, патриотическую и бескомпромиссную любовь к своей стране мне подарила или, скорее, раскрыла во мне война. Особенно ясно я осознала это в момент пересечения границы. Хотя я уезжала в Европу по запланированному и подписанному за полгода до войны контракту, но спектр чувств был невероятным... Раньше я видела такое только в фильмах и считала это романтизацией, но жизнь мне это показала.

Любовь и привязанность к своей земле – эти чувства не спутаешь ни с чем. Особый коктейль. По дороге я плакала. Я практически выла.

Платон все спрашивал "почему??", а я просто плакала от распирающего чувства боли и любви одновременно. Я не знаю, что это, но больше всего надеюсь, что этот истинный патриотизм родился в душе каждого украинца.

И вот теперь, каждый день мы с Платоном мечтаем и представляем тот день, когда отворим дверь своей квартиры и вдохнем знакомый запах уюта и безопасности. Мы постоянно говорим о том, как будем долго-долго сидеть дома, валяться на своих кроватях, смотреть телевизор, поливать цветы и медитировать со СВОИМ Буддой!

Я мечтаю о том, как снова буду зажигать свечи и с огромной любовью буду убирать каждый уголок своего жилья и это больше никогда не будет казаться мне рутиной. Теперь все будет по-другому!

Теперь мы знаем – ценность каждого момента имеет гораздо более высокую ставку!

Мы больше никогда не будем прежними! Мы будем еще лучше!" – написала Ксения.

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