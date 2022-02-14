По пути на работу: модель Джиджи Хадид подловили перед показом

По пути на работу: модель Джиджи Хадид подловили перед показом

О обычной жизни она выбирает удобные и свободные вещи.

В воскресенье, 13 февраля, в Нью-Йорке состоялся показ бренда Altuzarra, основанного франко-американским дизайнером Джозефом Альтузарра. Одной из участниц показа стала супермодель Джиджи Хадид.

Перед началом шоу девушку сфотографировали на улице. Джиджи направлялась готовиться к показу, где ей должны были сделать прическу и макияж. Модель была одета в двухцветные джинсы и серый пуховик, на голове у нее была шапка, а на глазах - солнцезащитные очки.

Также образ дополнили ботинки на каблуке и черная сумка-шоппер.

Джиджи Хадид / Getty Images

Посмотреть показ можно здесь:

"В этом сезоне меня вдохновили океан, мореплаватели, мифы и тайны подводного мира. Я хотел, чтобы коллекция пробудила не только бесстрашный и авантюрный дух моряков и путешественников, но и тайну и тьму океанских глубин, населенных русалками и мифологическими существами", - сказал Джозеф Альтузарра о новой коллекции.

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