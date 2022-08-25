По пути на съемки: супермодель Хайди Клум попала под прицел папарацци в ярком образе

Она, как всегда, была очень улыбчива и не против нескольких снимков своего нового образа.

Немецкая супермодель и успешная телеведущая Хайди Клум продемонстрировала новый стильный и яркий образ, когда шла на съемки нового эпизода шоу "В Америке есть таланты". 49-летняя знаменитость надела образ от итальянского Модного дома Gucci, в котором сочетала легкий жакет и брюки клеш.

Дополнили этот образ оранжевые слингбэки на низком каблуке, оранжевая блуза и сумка на цепочке сочного зеленого оттенка. Волосы Хайди распустила и уложила в небрежные прядки, завершила она образ солнцезащитными очками и несколькими украшениями на руках.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Съемки эпизодов происходят практически ежедневно в Пасадене, поэтому фотографируют Клум часто. Например, днем ранее ее заметили возле входа в студию, в не менее эклектичном луке, в котором она сочетала платье, тунику и сумку от Bottega Veneta.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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