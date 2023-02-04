По пути на тренировку: Иванку Трамп подловили фотографы в спортивном образе

Она была в отличном настроении, когда ее сфотографировали папарацци, а простой лук подчеркнул ее стройную фигуру.

Дочь 45-го президента США и по совместительству скандального миллионера и бизнесмена Дональда Трампа попала под прицел папарацци в солнечной Флориде, где сейчас живет с семьей. 41-летнюю Иванку заметили, когда она выходила из своей роскошной квартиры и направлялась на тренировку в зале.

Когда ее отец был президентом, Иванка работала старшим советником Белого дома и появлялась на публике исключительно в строгих и элегантных образах, но сейчас позволяет себе расслабленный и простой стиль.

Вчера на женщине были черные однотонные лосины и майка, которые она сочетала с солнцезащитными очками, волосы при этом она собрала в небрежную косичку.

Иванка Трамп / Фото: Getty Images

Иванку Трамп заметили по пути на тренировку в пятницу, всего через несколько дней после того, как она посетила вечеринку в Майами-Бич. На том мероприятии был дресс-код и гости должны были нарядиться в образы в стиле 1920-х годов ХХ столетия, поэтому Иванка выбрала гламурное белое платье с бахромой, которое принадлежало ее покойной матери Иване Трамп. Дизайнером наряда является американский модельер и костюмер Боб Мэки, который был безумно популярен в 1970-80 годах и создал множество костюмов для певицы Шер.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

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