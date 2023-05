"Победа Украины – это победа Сакартвело!": Нино Катамадзе выступила с благотворительными концертами в Киеве

В КВЦ "Парковый" два дня подряд с аншлагом состоялись благотворительные концерты известной грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе.

В программе выступления Нино были как ее звездные хиты Once In The Street, Olei, так и новые песни, которые очень понравились публике.

Концерт Нино Катамадзе/Фото Василия Осадчего

Артистка чувственно исполнила песню "Чорнобривці" в оригинальной аранжировке – это единственная песня в репертуаре певицы, которую она исполняет на украинском, что очень растрогало всех присутствующих.

Концерт Нино Катамадзе/Фото Василия Осадчего

Нино Катамадзе/Фото Оли Закревской

Нино Катамадзе/Фото Оли Закревской

Звезда с удовольствием общалась с гостями, кружила по залу и приглашала публику спеть с ней.

Нино Катамадзе/Фото Оли Закревской

Нино Катамадзе/Фото Оли Закревской

Нино Катамадзе/Фото Оли Закревской

На один из концертов Нино пришла Джамала, с которой ее связывает давняя дружба. Нино сошла со сцены к Джамале и публика наслаждалась виртуозным и очень искренним джем-сейшеном от двух дев, а затем украинская певица перехватила инициативу, запев: "Нино, люблю тебя" и "Нино, мы все любим тебя" — и здесь ее поддержал весь зал.

Нино Катамадзе и Джамала/Фото Оли Сошенко

Джамала и Нино Катамадзе/Фото Оли Сошенко

Нино Катамадзе/Фото Оли Закревской

Открывала концерты молодая грузинская певица Наталья Накопия. Ее выступление стало приятным сюрпризом для зрителей. Наталья пишет на нескольких языках, в том числе на грузинском и английском. Ее музыка – это интересное сочетание разных жанров и стилей – смесь современного ритмендблюза, попмузыки, грузинской и иностранной народной музыки.

Наталья Накопия/Фото Оли Закревской

"Для меня очень важно быть здесь и выступить со своим первым концертом в Украине, потому что так я могу продемонстрировать свою любовь и поддержку Украине. Была здесь не раз в Киеве, во Львове, Одессе – это моя любимая страна", — поделилась Наталья.

Наталья Накопия/Фото Оли Закревской

В ходе концертов провели благотворительные аукционы, на которых собрали более 150 тысяч гривен. Среди лотов на аукционе был и грузинский флаг с подписью певицы, грузинские напитки и вкусности. Эти деньги и часть средств с концертов будут направлены в БФ "За Луганщину" и ОО "ВПО Украины" и пойдут на помощь военным грузинского легиона, которые защищают Украину и реконструкцию квартир для семей из Бахмута и Луганщины.

Концерт Нино Катамадзе/Фото Юрия Вереса

Концерт Нино Катамадзе/Фото Оли Сошенко

В конце второго концерта Нино Катамадзе обратилась к украинцам: "Я ищу слова, чтобы они были наполнены любовью, которую меня просили передать вам мои друзья, вся Грузия, вся Сакартвело, чтобы вы всегда знали – мы рядом! Для нас – Слава Украине, это – Слава Сакартвело! Победа Украины – это победа Сакартвело!"

Концерт Нино Катамадзе/Фото Оли Сошенко

Концерт Нино Катамадзе/Фото Оли Сошенко

Среди гостей Нино на концерте были представители Грузинского легиона, воюющие на фронте за Украину против российских окупантов. Она горячо приветствовала их со сцены. Также в зале присутствовали воины ВСУ, волонтеры, переселенцы, медики, Олег Скрипка (который также предоставил лоты для аукциона) и известный грузинский бизнесмен и меценат Коба Накопия.

Концерт Нино Катамадзе/Фото Юрия Вереса

Читайте также: