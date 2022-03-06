Победитель "Евровидения-2017" Сальвадор Собрал спел песню на украинском языке

Артист таким образом выразил свою поддержку.
Португальский певец Сальвадор Собрал, победивший на песенном конкурсе "Евровидение-2017" с трогательной песней Amar pelos dois, поддержал Украину. Артист опубликовал видео, в котором вместе с напарником спел песню на украинском языке.
Исполнил Сальвадор хит "Обійми" культовой группы "Океан Эльзы".
В подписи к видео артист сказал, что находится рядом с Украиной, и оставил контакты людей, помогающих собирать гуманитарную помощь для украинцев в Португалии.
Читайте также:
- "Мы не собираемся сдаваться": Елена Зеленская обратилась к мировому сообществу
- Deep Purple поддержали Украину и вернули Медведеву его автограф
- Стинг поддержал украинцев песней, которую не исполнял много лет
- Принц Чарльз и герцогиня Камилла помолились за Украину
- В Нью-Йоркской Метрополитен-опере исполнили Гимн Украины и уволили российских оперных звезд
- Тина Кароль назвала Путина "сыном дьявола", а Маша Ефросинина в эмоциональном видео призвала россиян прийти в себя
- Джамала обратилась к россиянам: "Россия, не молчи! Скажи, что ты реально гуманная, но без "спасательной херни!"
- Ким Кардашян на многомиллионную аудиторию в Instagram увлеклась президентом Зеленским
- "Не молчи": Катя Осадчая обратилась к Анне Седоковой
- Андрей Данилко эмоционально высказался о Путине: "Тебе нужно зайти в свой бункер и застрелиться на х*й!"
- Роберт Де Ниро о войне России с Украиной: "Мы должны что-то сделать... чтобы остановить такую агрессию"
- Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн