Победитель "Евровидения-2017" Сальвадор Собрал спел песню на украинском языке

Артист таким образом выразил свою поддержку.

Португальский певец Сальвадор Собрал, победивший на песенном конкурсе "Евровидение-2017" с трогательной песней Amar pelos dois, поддержал Украину. Артист опубликовал видео, в котором вместе с напарником спел песню на украинском языке.

Исполнил Сальвадор хит "Обійми" культовой группы "Океан Эльзы".

В подписи к видео артист сказал, что находится рядом с Украиной, и оставил контакты людей, помогающих собирать гуманитарную помощь для украинцев в Португалии.

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