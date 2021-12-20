Победитель "Холостячки" Андрей Задворный признался, свободно ли сейчас его сердце

Мужчина ответил на вопрос о личной жизни.
Победитель реалити-шоу "Холостячка-2" – Андрей Задворный – ответил фолловерам в Instagram Stories на интересующий их вопрос относительно его личной жизни.
У Задворного спросили, свободно ли его сердце. Мужчина ответил: "Да".
Напомним, главная героиня реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич в финале выбрала Андрея Задворного. После полтора месяца отношений Андрей бросил Злату, сказав, что у него прошли к ней чувства.
Ранее мужчина ответил на вопрос: действительно ли он приходил на проект ради пиара и подписчиков?
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