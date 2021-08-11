Победительница "Холостяка-11" Анна Богдан показала, как выглядела до похудения на 16 кг

Победительница "Холостяка-11" Анна Богдан показала, как выглядела до похудения на 16 кг

Анна Богдан сравнила себя до и после похудения.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк", бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана и нынешняя девушка Михаила Заливако – Анна Богдан – на многочисленные просьбы ее фолловеров показала в Instagram Stories, как она выглядела до похудения на 16 килограммов.

Из того периода у девушки осталось лишь одно фото, с которым она сделала коллаж для сравнения.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Опубликовала Богдан еще один снимок, который подписала: "Здесь я еще старалась не замечать, что поправляюсь".

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

А вот так Аня выглядит сейчас.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Ранее Богдан рассказала, что ей помогло похудеть на 16 кг за 6 месяцев.

А главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако в свою очередь показал, как выглядел в 15 и 20 лет.

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