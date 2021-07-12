Победительница "Холостяка-11" Анна Богдан призналась, что ей помогло избавиться от целлюлита

Девушка экс-"Холостяка-11" Михаила Заливако поделилась секретом идеальных ног и ягодиц.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" и бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана – Анна Богдан – опубликовала в Instagram снимок из фотосессии, на котором она чувственно позирует в черном платье с двумя разрезами.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Под фото Анна затронула тему целлюлита. Она уверенна, что иметь идеальные ноги и ягодицы реально, если иметь желание и терпение.

Богдан отметила, что она не диетолог и не фитнес-тренер, но на собственном опыте знает, как достичь некоторых результатов, которыми и поделилась.

Девушка призналась, что всегда была худенькой, не считая +16 килограммов, которые скинула потом за 6 месяцев, но у нее на ногах и ягодицах была "апельсиновая корочка". По этому поводу она очень комплексовала.

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Аня назвала заблуждением, когда говорят, что целлюлит из-за лишнего веса. "Его причины кроются в неправильном питании, обмене веществ и гормональном сбое.

Мои методы, как добиться результата красивых подтянутых ножек и попы, без целлюлита:

Я выделила несколько категорий, сортировала их от самых главных до менее.

Конечно, нужно начать с питания.

Спорт, тренировки, упражнения (Без этого, подтянуть и сделать красивое тело - увы никак)

Массажи (антицеллюлитные, LPG, эндосфера и т.д.)

Крема (можно добавить обертывание)

Массаж сухой щеткой.

Результат будет только при выполнении этих условий в комплексе! Но обязательно вы должны понимать, что можно вам делать, а что нельзя! Насколько я знаю, всем известные обертывания разрешены далеко не всем! Также, как и большое количество физ.нагрузок… даже прыжки! Поэтому, самое главное - берегите свое здоровье, прислушивайтесь к своему телу и уж точно не делайте ничего из-под палки! Важно любить свое тело! И именно с любовью, начинать заботиться о его состоянии", - написала под фото Богдан.

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