Победительница "Холостяка-11" Анна Богдан в купальнике похвасталась плоским животом

Анна Богдан поделилась снимком с отдыха.

Победительница шоу "Холостяк-11" и возлюбленная главного героя проекта Михаила Заливако — Анна Богдан — опубликовала в Instagram фото с отдыха.

На нем красавица позирует на фоне моря в купальнике с плавками с завязками. Сверху она накинула черную шаль с бахромой. Девушка похвасталась стройной фигурой и плоским животом.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

На лице у нее были солнцезащитные очки, а в ушах — серьги-гвоздики.

А еще Аня выложила милое фото, на котором она запечатлена с возлюбленным Михаилом Заливако и их котом.

Анна Богдан и Михаил Заливако / Instagram Анны Богдан

Ранее Богдан рассказала, как ухаживает за своей кожей. Она отметила, что у нее нет проблем с кожей лица благодаря генетике и правильному уходу.

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