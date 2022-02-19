Победительница "Холостяка-11" рассказала, что ей помогло похудеть на 14 килограммов за полгода

Победительница "Холостяка-11" рассказала, что ей помогло похудеть на 14 килограммов за полгода

Анна Богдан сейчас довольна своей фигурой.

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" и девушка Михаила Заливако – Анна Богдан – призналась в Instagram, что два года назад за полгода она набрала 16 килограммов.

После этого девушка взяла себя в руки и за полгода скинула 14 килограммов. Сбросить лишний вес ей помогли сила воли, регулярные тренировки и отказ от сладкого и мучного.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

"Я исключила сладкое и тренировки были 5 раз в неделю", - написала она в соцсети.

Сейчас Богдан довольна своей фигурой. При росте 177 она весит 53 килограмма. Так держать, Аня!

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Читайте также: