Победительница "Холостяка-11" сверкнула стройными ногами и рассказала о растяжках и похудении на 16 кг

Девушка поделилась советами о том, как сбросить лишний вес.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" и бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана – Анна Богдан – продемонстрировала красивый вечерний образ в длинном черном платье с воротником и двумя высокими разрезами. Наряд эффектно подчеркнул длинные ноги девушки.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

В комментарии под фото Анна рассказала о том, что однажды за 6 месяцев похудела на 16 кг, и дала советы, как это сделать правильно.

"Как похудеть? Ой, девочки, это, наверное, один из самых задаваемых вопросов в гугле. В свое время я за 6 месяцев интенсивной работы над собой похудела на 16 кг… На самом деле только работа в комплексе даст положительный результат! И, более того, во всех сферах жизни, нужно навести порядок! Только тогда вы получите прекрасное и здоровое тело.⠀

1. Правильное питание. Никаких диет! Никаких жестких ограничений в еде! Есть одну гречку без соли, закусывая огурцами категорически нельзя. В рационе должна быть рыба, мясо, фрукты, овощи, каши, орехи…! Ну и, конечно, ничего жирного, мучного, жареного!



2. Исключить сладкое. Как ни странно, этот пункт я выношу отдельно. Я заменяла сладости полезными фитнес-батончиками из орехов и сухофруктов. Знаю, что еще можно есть зефир.

3. Пить воду. Много. Знаю, что очень тяжело себя заставить систематически пить воду. Но надо.

4. Тренировки и спорт. Друзья, это неотъемлемая часть нашей жизни. Спорт - не только помогает похудению, а и отлично поднимает настроение и заряжает позитивной энергией.

5. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПУНКТ. Любить себя и свое тело! Девочки, будут и срывы, и слезы, и желание все бросить! Но помните одно! Вы делаете это - ДЛЯ СЕБЯ! Не зацикливайтесь на весах - делайте побольше своих фото в белье, чтобы оценить результат.

Ну и ответ на вопрос, который интересует многих… Да, у меня тоже есть растяжки. Они появляются у большинства девушек, так что ничего такого в этом нет. Не относитесь к ним как к изъяну! Считайте их особенностью своей фигуры.

Напомним, Анна Богдан вместе со своим возлюбленным Михаилом Заливако недавно отдыхали в турецком городе Бодрум, а потом отправились в Каппадокию, откуда показывали интересные фотографии.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

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