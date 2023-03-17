Победительница "Холостяка-11" топлес позировала в фотосессии

Анна Богдан поделилась с фолловерами новым красивым снимком.
Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан опубликовала в Instagram пикантную фотографию из фотосессии.
Девушка запечатлена спиной к фотокамере. Позировала она топлес. Фотография получилась загадочная.
Волосы Анна собрала вверх, выпустив несколько прядей. Уши она украсила длинными серебряными серьгами. Маникюр молочного оттенка завершил лук Богдан.
Напомним, ранее Анна продемонстрировала эффектный образ в закрытом красном атласном платье, которое отлично облегало ее стройную фигуру.
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