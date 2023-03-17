Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Победительница "Холостяка-11" топлес позировала в фотосессии

Победительница "Холостяка-11" топлес позировала в фотосессии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
785
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Победительница "Холостяка-11" топлес позировала в фотосессии

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Анна Богдан поделилась с фолловерами новым красивым снимком.

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан опубликовала в Instagram пикантную фотографию из фотосессии.

Девушка запечатлена спиной к фотокамере. Позировала она топлес. Фотография получилась загадочная.

Анна Богдан/Фото Овчаренко Анастасия / ©
Анна Богдан/Фото Овчаренко Анастасия

Волосы Анна собрала вверх, выпустив несколько прядей. Уши она украсила длинными серебряными серьгами. Маникюр молочного оттенка завершил лук Богдан.

Напомним, ранее Анна продемонстрировала эффектный образ в закрытом красном атласном платье, которое отлично облегало ее стройную фигуру.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
785
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация