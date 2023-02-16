Победительница "Холостяка-11" в асимметричном купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан опубликовала в Instagram Stories видео с пляжа.

На нем девушка предстала в сексуальном асимметричном черном купальнике, прекрасно облегавшем ее стройную фигуру.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Волосы она собрала в пучок, надела на лицо черные очки, а на шею – длинное ожерелье с подвеской. На руке был браслет.

"Обожаю этот праздник (День святого Валентина, — Прим. ред). Друзья, всем любови", — написала Богдан на видео.

Напомним, Анна Богдан показала фолловерам, что ей подарили на День влюбленных.

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