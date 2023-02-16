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Победительница "Холостяка-11" в асимметричном купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Победительница "Холостяка-11" в асимметричном купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
564
Время на прочтение
1 мин
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Победительница "Холостяка-11" в асимметричном купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Анна Богдан показала свой пляжный лук.

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан опубликовала в Instagram Stories видео с пляжа.

На нем девушка предстала в сексуальном асимметричном черном купальнике, прекрасно облегавшем ее стройную фигуру.

Анна Богдан / © Instagram Анны Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Волосы она собрала в пучок, надела на лицо черные очки, а на шею – длинное ожерелье с подвеской. На руке был браслет.

"Обожаю этот праздник (День святого Валентина, — Прим. ред). Друзья, всем любови", — написала Богдан на видео.

Напомним, Анна Богдан показала фолловерам, что ей подарили на День влюбленных.

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Дата публикации
Просмотры
564
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