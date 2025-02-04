Победительница "Холостяка-13" Инна Белень отреагировала на обращение Александра Терена к ее подписчикам

Между бывшими возник публичный скандал.
Победительница "Холостяка-13" Инна Белень в Instagram Stories отреагировала на видеообращение ее бывшего парня Александра Терена к ее фолловерам, в котором он попросил его не трогать и не писать оскарблений в его сторону.
"Очень многие просто проходят мимо. Когда обвинения летят в мою сторону – это одно, но когда затрагивают моих подписчиков – это уже другое. У меня сильная, сознательная аудитория: люди, которые донатят, сдают кровь и реально меняют этот мир. Их не нужно трогать.
Я не буду никак это комментировать, особенно в плохом ключе, потому что не собираюсь обесценивать свой выбор ради чьей-то реакции. Мои люди остаются со мной, и я благодарна им за это", – написала Инна.
Напомним, сегодня, 4 февраля, Александр Будько Терен сообщил в Instagram, что они вместе с Инной решили разойтись.
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