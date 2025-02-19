Победительница "Холостяка-13" Инна Белень показала, чем занимается ночью

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень показала подписчикам своего Telegram-канала, чем она занимается сегодня ночью, а точнее в 23:09.

На опубликованном ею фото изображены мука, молоко, сливочное масло, сметана, сахар и миска с тестом. Инна собралась жарить блины.

Инна Белень жарит блины

Подписчикам понравилась идея Белень. Они даже в шутку собрались к ней угощаться блинами.

"Народ, мы к комендантской успеваем на блины, кажется", – написали они в комментариях.

Напомним, ранее Инна Белень призналась, что сделала с кольцом от Александра Терена после их расставания.

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