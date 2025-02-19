Победительница "Холостяка-13" Инна Белень показала, чем занимается ночью

Бывшая избранница Александра Терена решила покулинарит в 23 часа ночи.
Победительница "Холостяка-13" Инна Белень показала подписчикам своего Telegram-канала, чем она занимается сегодня ночью, а точнее в 23:09.
На опубликованном ею фото изображены мука, молоко, сливочное масло, сметана, сахар и миска с тестом. Инна собралась жарить блины.
Подписчикам понравилась идея Белень. Они даже в шутку собрались к ней угощаться блинами.
"Народ, мы к комендантской успеваем на блины, кажется", – написали они в комментариях.
Напомним, ранее Инна Белень призналась, что сделала с кольцом от Александра Терена после их расставания.
Читайте также:
- Победительница "Холостяка-13" Инна Белень показала свою арендованную квартиру в Киеве и призналась, сколько за нее платит
- "Я люблю секс": победительница "Холостяка-13" Инна Белень рассказала об интим в отношениях
- В шелковом халате цвета айвори: победительница "Холостяка-13" Инна Белень поделилась новым селфи
- "Конченый. Вечная тебе память": "Холостяк" Александр Терен показал, что ему пишут подписчики его бывшей
- Победительница "Холостяка-13" Инна Белень со слезами на глазах вышла на связь со своими подписчиками