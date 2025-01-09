Победительница "Холостяка-13" Инна Белень призналась, выйдет ли замуж за Александра Терена

Победительница реалити-шоу "Холостяк-13" Инна Белень допускает мнение, что может выйти замуж за Александра Терена. Об этом она сказала в интервью Славе Демину.

"Допустить такое мнение могу. Просто реально у нас такое сложное время... Спросите меня, могла ли я в июне сказать, что я стану избранницей Саши, что я буду жить в Киеве на правом берегу, когда половина семьи на левом. Все может быть в этой жизни, просто все", – сказала Белень.

Александр Терен и Инна Белень

Слава также поинтересовался у девушки, нужно ли ей замужество, имея негативный опыт первого брака. На что девушка ответила: "Я все же за то, что когда люди вдвоем и большая семья, то все же хотелось бы, чтобы все было официально. Это не обязательно о свадьбе, о штампе. Я изучала право, юридически это лучше. Не надо потом ничего никому доказывать. Ночерез то, что я уже была в браке, я теперь буду подходить к этому более уравновешенно и серьезно", – объяснила Инна.

В первом браке с иностранцем девушка не брала фамилию мужа, но когда она во второй раз выйдет замуж, то планирует взять фамилию будущего мужа.

Но, по мнению Инны, еще рано говорить о ее замужестве, поэтому об этом она пока не думает. Ведь она и Александр недавно начали строить свои отношения и в реальной жизни все не так, как было на проекте.

"Пока я об этом не думаю. Здесь только мы вышли в свет как пара, мы еще не вели себя в реальной жизни как пара", – призналась она.

Напомним, ранее Инна Белень показала новое селфи с Александром Тереном и заинтриговала подписчиков.

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