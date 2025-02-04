Победительница "Холостяка-13" Инна Белень со слезами на глазах вышла на связь со своими подписчиками

Волонтер не смогла справиться с эмоциями и расплакалась из-за публичного скандала со своим бывшим – Александром Тереном.
Победительница "Холостяка-13" Инна Белень в Instagram Stories опубликовала видео, как она в машине едет домой. На нем волонтер написала, что сегодня она выйдет в сториз, чтобы объяснить ситуацию, которая сложилась у нее с ее бывшим – Александром Тереном.
"Сегодня был важный день. И как-то так совпало, что именно сегодня он оказался просто невыносимым. Держать улыбку весь день, чтобы дома наконец-то дать волю слезам.
Я выйду в сториз сегодня. Надо прояснить ситуацию. Я за честность", – написала девушка.
Но записать обещанное сториз сразу Инне оказалось не так просто, ведь у нее "сдали нервы" и она расплакалась.
Белень записала короткое видео, опубликованное в своем Telegram-канале. На нем девушка со слезами на глазах призналась, что ей не удается без эмоций записать для подписчиков сториз.
"Я стараюсь просто без эмоций записать сториз в Instagram, а у меня, блин, ничего не удается. Это просто трэш", – сказала Инна.
Напомним, Александр Терен сообщил на своей странице в Instagram, что он и его избранница на проекте Инна Белень завершили свои отношения. После этого между ними произошла публичная ссора. Терен эмоционально обратился к подписчикам Белень, набросившимся на него с негативными комментариями. Инна, в свою очередь, встала на защиту своих фолловеров.
Читайте также:
- В кокетливом мини-платье и замшевых ботфортах: победительница "Холостяка-13" Инна Белень появилась на премьере фильма
- "После проекта я столкнулся с огромным эмоциональным и физическим истощением": Александр Терен признался, куда он исчез
- "Я пересмотрел свои ценности": главный герой "Холостяка-13" Александр Терен прокомментировал участие в проекте
- Впервые в Украине: "Холостяк" Александр Терен на протезах овладел вейкбордом
- "Я могу заниматься любовью и с протезами": главный герой "Холостяка" Александр Терен рассказал о первом сексе после ранения
- Это так мило: появилось видео поцелуя Александра Терена с победительницей "Холостяка" после пост-шоу