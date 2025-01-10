Победительница "Холостяка-13" рассказала, сколько зарабатывает и какую имеет недвижимость

Победительница реалити-шоу "Холостяк-13" Инна Белень в интервью Славе Демину откровенно призналась, сколько она зарабатывает в месяц и какой владеет недвижимостью.

Белень до проекта жила и работала в Германии, где имела стабильный заработок – от 10 тысяч евро, в час она зарабатывала 32 евро. Финансы она вкладывала в недвижимость в Украине, которую сейчас сдает и получает пассивный доход, и в покупку акций.

Девушка рассказала, что в Харькове у нее есть два дома и три бани, которые сдает посуточно, на праздники. Еще у нее есть квартира в Киеве, которую еще строят.

Слава спросил девушку, составляет ли ее месячный заработок в Украине 5 тысяч долларов? На что Инна сказала да.

"Дивиденды от акций, от сдачи недвижимости, плюс еще занималась на немецком языке, интенсивы проводила. Сейчас еще добавлю медийность. Если бы я на сборы столько денег не вбухала, было бы, наверное, х2", – призналась Инна.

Напомним, Инна Белень призналась, выйдет ли замуж за Александра Терена.

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