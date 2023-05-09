Победительница нацотбора детского "Евровидения-2018" презентовала песню о первой любви

Победительница национального отбора детского "Евровидения-2018" Дарья Красновецкая, которая выступает под сценическим именем Darisha, представила новую песню "Під вінницьким дощем". Сингл посвящен первым и искренним чувствам, с которыми каждый сталкивался. Это первые поцелуи, новые эмоции и опыт.

Darisha представила песню "Под винницким дождем"

Автором слов и музыки выступил певец ADAM.

"Писали трек мы с ADAM с замечательными положительными эмоциями. Песня добрая и душевная. Она о первых важных моментах в подростковом возрасте: первые поцелуи, первые чувства, впервые прожитые юношеские эмоции. "Під вінницьким дощем" стала мне очень близка, поскольку я только начала проживать этот момент взросления. А взрослые во время прослушивания могут вспомнить свою юность и свои первые поцелуи", — поделилась Darisha.

Читайте также: