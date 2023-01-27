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Победительница шоу "Холостяк-12" показала, как выглядит без макияжа

Победительница шоу "Холостяк-12" показала, как выглядит без макияжа

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
44к
Время на прочтение
1 мин
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Победительница шоу "Холостяк-12" показала, как выглядит без макияжа

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Катя Лозовицкая сделала селфи перед сном.

Победительница 12-го сезона шоу "Холостяк" – модель Екатерина Лозовицкая – опубликовала в Instagram Stories селфи, на котором она предстала без макияжа на лице.

Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram

Катя после насыщенного съемочного дня смыла макияж и собиралась спать.

Сейчас Лозовицкая находится в Стамбуле, где снимается в фотосессии роскошных свадебных платьев.

Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram

Напомним, а другая финалистка проекта "Холостяк" - Александра Мудрая - показала архивный снимок в блестящем бикини.

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Дата публикации
Просмотры
44к
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