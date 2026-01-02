- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 655
- Время на прочтение
- 1 мин
Победительница "Холостяка-13" Инна Белень беременна первенцем
30-летняя блогер впервые станет мамой.
Победительница «Холостяка-13», волонтер и блогер — Инна Белень — беременна первенцем. Об этом стало известно во время пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта». Девушка предстала там в обтягивающем платье цвета индиго, которое подчеркнуло ее уже заметный беременный живот.
В эфире Инна появилась вместе со своим возлюбленным Иваном, который недавно сделал ей предложение руки и сердца. Девушка с радостью ответила ему «Да».
Пара подтвердила радостную новость, что они станут родителями. Пополнения они ждут в апреле. Кто будет — мальчик или девочка — они еще не знают. А свадьбу планируют устроить летом.