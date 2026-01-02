Победительница "Холостяка-13" Инна Белень беременна первенцем

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Победительница «Холостяка-13», волонтер и блогер — Инна Белень — беременна первенцем. Об этом стало известно во время пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта». Девушка предстала там в обтягивающем платье цвета индиго, которое подчеркнуло ее уже заметный беременный живот.

Инна Белень

В эфире Инна появилась вместе со своим возлюбленным Иваном, который недавно сделал ей предложение руки и сердца. Девушка с радостью ответила ему «Да».

Пара подтвердила радостную новость, что они станут родителями. Пополнения они ждут в апреле. Кто будет — мальчик или девочка — они еще не знают. А свадьбу планируют устроить летом.