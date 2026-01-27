- Дата публикации
Победительница "Холостяка-13" Инна Белень рассекретила пол своего первенца
Блогер узнала пол ребенка во время гендер-вечеринки.
Победительница «Холостяка-13», волонтер и блогер — Инна Белень — рассекретила пол своего ребенка. Будущие родители устроили гендер-пати, во время которого узнали, что у них будет девочка.
В Instagram Инна опубликовала видео важного момента, когда они узнали о поле первенца. Инна с мужем Иваном стояли на тематической фотозоне, нажали на кнопку и позади них взорвался дым розового цвета, который означал, что они ждут дочь.
«Я до сих пор не могу поверить. Мы так тебя ждем», — написала блогер в зпосте.
