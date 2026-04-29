Победительница "Холостяка-13" Инна Белень впервые стала мамой

Инна Белень

Реклама

Победительница «Холостяка-13», волонтер и блогер — Инна Белень — впервые стала мамой. 28 апреля она родила девочку. Радостной новостью блогер поделилась в Instagram.

Белень опубликовала трогательное видео из роддома, на котором показала новорожденную дочь. В видеоролике также показалась и сама Инна во время родов и ее жених и отец ребенка — Иван.

«Спасибо, что сделала нас мамой и папой», — написала Инна под видео.

Реклама

Напомним, Инна Белень рассекретила свою беременность в январе этого года в эфире пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта». Тогда она в обтягивающем платье цвета индиго продемонстрировала заметно округлый живот.

Новости партнеров