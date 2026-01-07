Победительница "Холостяка-13" замиловала нежными "беременными" снимками и поделилась подробностями о первенце

Инна Белень

Победительница «Холостяка-13», волонтер и блогер — Инна Белень — снялась в новой нежной фотосессии.

Красавица предстала в прозрачном белом платье без бретелек и со шлейфом. Девушка продемонстрировала беременный живот, акцентируя на нем внимание руками.

Волосы ее были заплетены в длинную косу, а на лице был мейк в нежных тонах.

Белень также рассказала в посте о своем первенце и поделилась своими ощущениями:

«25 недель я ношу тебя под сердцем. Сейчас ты весишь примерно 800 граммов и имеешь рост около 32 см. Я долго совсем не чувствовала тебя. А потом ты начал бить меня ручками и ножками — и я всегда этому радуюсь. Ты очень активен ночью. А когда папа кладет руку на живот — ты становишься очень тихим. Ты не любишь, когда мама ест чеснок, и очень любишь, когда я с тобой разговариваю. Мы еще не знаем, кто ты, но очень тебя ждем и уже очень любим».

Напомним, Инна Белень в прошлой фотосессии позировала в белых широких штанах и черной футболке с надписью «Mama + mini».