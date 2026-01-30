ТСН в социальных сетях

Победительница "Холостяка-14" Надин с огромным бантом вместо бюстгальтера позировала в пикантном фотсете

Надин Головчук в горячем луке предстала перед камерой.

Победительница реалити-шоу «Холостяк-14» — фотомодель Надин Головчук — снялась в пикантной фотосессии и показала, что из этого получилось в Instagram.

Девушка позировала перед объективом фотокамеры в соблазнительном образе. Из одежды на ней были только черные капроновые колготы с вырезами выше колен. Вместо бюстгальтера у нее был огромный красный бант, который добавил луку игривости.

Аутфит Надин дополнила длинным белым париком с челкой, макияжем с акцентом на красной помаде и черными мюлями на шпильках.

Напомним, в похожем образе, только с белым бантом, снялась в фотосессии финалистка проекта «Холостяк-14» Анастасия Половинкина.

