Победительница "Холостяка-14" Надин с огромным бантом вместо бюстгальтера позировала в пикантном фотсете
Надин Головчук в горячем луке предстала перед камерой.
Победительница реалити-шоу «Холостяк-14» — фотомодель Надин Головчук — снялась в пикантной фотосессии и показала, что из этого получилось в Instagram.
Девушка позировала перед объективом фотокамеры в соблазнительном образе. Из одежды на ней были только черные капроновые колготы с вырезами выше колен. Вместо бюстгальтера у нее был огромный красный бант, который добавил луку игривости.
Аутфит Надин дополнила длинным белым париком с челкой, макияжем с акцентом на красной помаде и черными мюлями на шпильках.
Напомним, в похожем образе, только с белым бантом, снялась в фотосессии финалистка проекта «Холостяк-14» Анастасия Половинкина.