Победительница шоу "Холостяк-14" Надин Головчук продемонстрировала красивый образ в прозрачном платье с разрезом

Надин Головчук

Реклама

Победительница реалити-шоу «Холостяк-14» — фотомодель Надин Головчук — опубликовала в Instagram снимки своего эффектного образа, в котором она появилась в эфире пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта».

Надин Головчук

На девушке было вечернее прозрачное корсетное платье, украшенное черными пайетками и блестками. Наряд имел тонкие бретельки, красивое декольте и высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Надин Головчук

Аутфит Надин дополнила черными босоножками на шпильках. У нее была красивая прическа с локонами, макияж с черными стрелками и лаконичные украшения.

Реклама

Надин Головчук

Напомним, Надин Головчук показала новые снимки с Тарасом Цимбалюком и прокомментировала их расставание.