- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 342
- Время на прочтение
- 1 мин
Победительница шоу "Холостяк-14" Надин Головчук продемонстрировала красивый образ в прозрачном платье с разрезом
Надин Головчук в красивом наряде похвасталась стройной фигурой.
Победительница реалити-шоу «Холостяк-14» — фотомодель Надин Головчук — опубликовала в Instagram снимки своего эффектного образа, в котором она появилась в эфире пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта».
На девушке было вечернее прозрачное корсетное платье, украшенное черными пайетками и блестками. Наряд имел тонкие бретельки, красивое декольте и высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.
Аутфит Надин дополнила черными босоножками на шпильках. У нее была красивая прическа с локонами, макияж с черными стрелками и лаконичные украшения.
Напомним, Надин Головчук показала новые снимки с Тарасом Цимбалюком и прокомментировала их расставание.