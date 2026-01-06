ТСН в социальных сетях

Победительница шоу "Холостяк-14" Надин Головчук продемонстрировала красивый образ в прозрачном платье с разрезом

Надин Головчук в красивом наряде похвасталась стройной фигурой.

Победительница реалити-шоу «Холостяк-14» — фотомодель Надин Головчук — опубликовала в Instagram снимки своего эффектного образа, в котором она появилась в эфире пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта».

На девушке было вечернее прозрачное корсетное платье, украшенное черными пайетками и блестками. Наряд имел тонкие бретельки, красивое декольте и высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Аутфит Надин дополнила черными босоножками на шпильках. У нее была красивая прическа с локонами, макияж с черными стрелками и лаконичные украшения.

Напомним, Надин Головчук показала новые снимки с Тарасом Цимбалюком и прокомментировала их расставание.

