ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1712
Время на прочтение
1 мин

Поближе к Тарасу Цимбалюку: финалистка "Холостяка-14" Анастасия приехала встречать Новый год в Буковель

Анастасия Половинкина будет праздновать Новый год на горнолыжном курорте.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Анастасия Половинкина

Анастасия Половинкина

Финалистка проекта «Холостяк-14» Анастасия Половинкина, которую Тарас Цимбалюк не выбрал в финале, показала в Instagram Stories фото из Буковеля.

Девушка поехала вместе с друзьями встречать Новый год на горнолыжном курорте. Кстати, Тарас Цимбалюк тоже сейчас в Буковеле вместе с друзьями. Интересно, встретятся ли они там? А, возможно, они вместе будут праздновать Новый год, как вы думаете?

Дата публикации
Количество просмотров
1712
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie