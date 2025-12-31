- Дата публикации
Поближе к Тарасу Цимбалюку: финалистка "Холостяка-14" Анастасия приехала встречать Новый год в Буковель
Анастасия Половинкина будет праздновать Новый год на горнолыжном курорте.
Финалистка проекта «Холостяк-14» Анастасия Половинкина, которую Тарас Цимбалюк не выбрал в финале, показала в Instagram Stories фото из Буковеля.
Девушка поехала вместе с друзьями встречать Новый год на горнолыжном курорте. Кстати, Тарас Цимбалюк тоже сейчас в Буковеле вместе с друзьями. Интересно, встретятся ли они там? А, возможно, они вместе будут праздновать Новый год, как вы думаете?