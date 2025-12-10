Побывали на "Формуле-1": Джейсон Стэтхэм поделился редкими фото со своим сыном

Джейсон Стэтхэм/фото: instagram.com/jasonstatham

58-летний английский актер Джейсон Стэтхэм, широко известный по фильмам «Большой куш» и «Перевозчик», опубликовал в своем Instagram серию фото, сделанных в Абу-Даби, куда он прилетел со своим сыном — 8-летним Джеком Оскаром — на финальную гонку «Формулы-1» сезона 2026 года.

Отец и сын отлично провели время — они наблюдали за зрелищной гонкой, фотографировались у болидов и даже сидели в них, а также общались с гонщиками.

Интересно, что до этого Джейсон никогда не показывал лица своего сына.

Напомним, мама мальчика — 38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли. Помимо Джека они со Стэтхэмом воспитывают еще и трехлетнюю дочь Изабеллу Джеймс.

Модель и актер познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения.

